Fernando Santos explica reação de Ronaldo no momento da substituição

Declarações de Fernando Santos, selecionador português, após a derrota por 2-1 com a Coreia do Sul.

Cristiano Ronaldo está no centro de mais uma polémica devido à reação no momento da sua substituição, aos 65 minutos da derrota com a Coreia do Sul (2-1). Em conferência de Imprensa após o jogo, Fernando Santos explicou que "não tem dúvidas nenhumas" de que as palavras do capitão da Seleção Nacional foram para um jogador coreano.

"Não tenho dúvidas nenhumas, eu ouvi. Foi a resposta dele para o coreano. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Ronaldo entendeu a substituição? Entendeu, porque não havia de entender? Entendeu seguramente. [o coreano] Estava a dizer ao Ronaldo para sair, para se ir embora, para se ir embora... Ele respondeu 'estás com muita pressa que eu saia'", explicou Fernando Santos.