Cristiano Ronaldo foi substituído ao minuto 65 do Coreia do Sul-Portugal

A transmissão televisiva do Coreia do Sul-Portugal (2-1 não deixa grande margem de dúvidas sobre o que disse Ronaldo ao ser substituído aos 65 minutos.

"Estás com uma pressa do c... para me tirar, f...", consegue perceber-se quando a câmara foca o jogador português. A única dúvida é para quem se dirigia o capitão da seleção, com o selecionador Fernando Santos a garantir que as palavras eram para um jogador coreano.

Para o lugar de Ronaldo entrou André Silva

Portugal finalizou o Grupo H com uma derrota frente à Coreia do Sul, garantindo ainda assim o primeiro lugar.