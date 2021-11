Bernardo Silva nem viaja para a Irlanda, mas há esperança tendo em vista a Sérvia

Jogador do Manchester City falha encontro com a Irlanda.

Fernando Santos confirmou, em declarações à SportTV, que Bernardo Silva não será opção para o duelo de Dublin com a Irlanda, de apuramento para o Mundial. Tal como ontem, o jogador do Manchester City não integrou a sessão de trabalho esta quarta-feira. "Não conto com ele", disse. "Apresenta queixas musculares. Não me parece que tenha condições para ir a jogo", reforçou, antes da conferência de imprensa de antevisão.

Já na sala de imprensa, evidenciou a esperança de contar com Bernardo para o duelo de domingo com a Sérvia. "Chegou muito cansado e queixoso. Não vai viajar para a Irlanda. Está a recuperar bem e acreditamos que estará apto para jogar com a Sérvia. Vai ficar cá um dos nossos fisioterapeutas para que na sexta-feira seja integrado nos treinos", afirmou.

Bernardo não subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras e prossegue com a recuperação a uma mialgia.

Nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição os restantes 24 convocados, que foram divididos em dois grupos para realizarem exercícios com bola, à exceção dos três guarda-redes, que trabalharam à margem, junto de uma das balizas.

O encontro está agendado para as 19h45, no Estádio Aviva, em Dublin, e será dirigido pelo espanhol Jesus Gil Manzano.

Portugal, segundo classificado, com 16 pontos, menos um ponto (e menos um jogo) do que a líder Sérvia, são as únicas seleções com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial'2022, tendo em conta que Luxemburgo (seis pontos), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final do torneio.

Se vencer ou empatar em Dublin, a formação das quinas só precisa de pontuar face à Sérvia para se qualificar diretamente e, se perder com os irlandeses, necessita de bater os sérvios.

