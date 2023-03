João Mário assobiado em Alvalade: "É muito triste. É a imagem que querem deixar aos filhos?"

Declarações de Palhinha após o Portugal-Liechtenstein (4-0) da qualificação para o Euro'2024

Aprendizagem: "Estamos num processo de aprendizagem com um novo selecionador, o fator casa pesou e vencer foi muito importante. Tem sido muito bom trabalhar com o novo selecionador, tenho gostado muito. Temos pouco tempo de trabalho com ele, é tudo muito rápido, mas estamos a crescer porque o mister deixa claro o que quer trazer pela seleção."

Acabou o jogo a central: "Não é uma posição à qual esteja muito habituado, mas jogo onde o mister entender e isso traz-me coisas boas. Pelas minhas características é uma posição na qual posso perfeitamente jogar."

Assobios ao João Mário: "´É muito triste ver os assobios ao João Mário. Enquanto colega e amigo dele, não gosto de ver isso dentro do campo. Temos de nos meter no lugar da outra pessoa e respeitar as decisões que cada futebolista toma. O João Mário é um ser humano fantástico e um profissional exemplar. As pessoas que o assobiaram devem refletir e perceber se é essa a imagem que querem deixar aos filhos que estavam ao lado. Porque no futuro serão eles e temos de pensar no legado que queremos deixar às gerações futuras".