"Cristiano Ronaldo dá-nos dicas, ajuda nos treinos como também fora do campo"

Elogios de João Félix para o capitão da Seleção Nacional.

João Félix salientou, em declarações reproduzidas pela ESPN, a importância de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional. O jogador do Atlético destacou a forma como o capitão ajuda na integração e desenvolvimento dos companheiros.

"Desde o início, cumprimenta sempre quem chega. Acolhe-os sempre bem, dá-nos dicas, ajuda nos treinos como também fora do campo, seja quando estamos à mesa e tudo mais. Dá-nos sempre dicas e ajuda-nos no que for preciso", afirmou Félix.

As armas da seleção portuguesa foram igualmente vincadas. "Nós jogamos com a expectativa de ganhar sempre. Somos Portugal, somos uma seleção grande. Fomos campeões da Europa há seis anos. Ganhámos a Liga das Nações há cinco anos. Temos uma seleção nova, que foi reformulada há uns anos, começando a aparecer gente mais nova", apontou. Nuno Mendes e Matheus Nunes são alguns dos jovens valores. "Se formos ver a seleção, posição por posição, todos estão a jogar nos melhores clubes do Mundo. Todos são titulares nos melhores clubes do Mundo. Temos uma grande seleção e é aproveitar o que temos", rematou.