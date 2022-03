Contas da FPF estão a salvo em qualquer cenário, mas Mundial vale no mínimo 9,56 M€

O campeão vai receber 43,24 M€. FPF estimou rendimentos de 76,3 M€ em 2021/22.

Marcar presença no Mundial tem relevância desportiva, mas também económica para a FPF, uma vez que a FIFA paga, no mínimo, cerca de 9,56 M€ (10,5 milhões de dólares) aos participantes que fiquem pela fase de grupos. Consoante o desempenho desportivo, como se pode ver na infografia ao lado, os prémios aumentam, sendo que a federação da seleção campeã sairá do Catar com a Taça e com 45,24 M€ nos bolsos.

Nos últimos anos, Portugal tem estado sempre nas fases finais das grandes competições e em 2016 arrecadou 25,5 M€ com o título europeu, pouco menos do dobro do ano passado (13,5) por ter atingido os "oitavos" do Euro"2020. Já em 2018, a presença na mesma fase do Mundial rendeu 10,9 M€.

Convém, contudo, colocar as coisas em perspetiva. Sendo certo que os valores em causa não são trocos, mesmo que a Seleção falhe o Mundial, o efeito nas contas da Federação não é muito significativo, uma vez que a maior parte dos contratos comerciais são de médio e longo prazo e não são afetados pelo apuramento. O mesmo sucede com a comercialização dos direitos de televisão que foi centralizada e também escapa a essas oscilações.

No orçamento para a época 2021/22, aprovado em junho passado antes de ser conhecido o desempenho no Euro"2020, a FPF estimou um rendimento de 76,3 M€ e gastos de 75 M€, prevendo um lucro de 1,3 milhões. Ou seja o valor ganho no Europeu representa menos de 20% do rendimento previsto.