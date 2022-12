Bruno Fernandes como novo grande líder? "Líderes são todos..."

Declarações de William Carvalho, médio da Seleção Nacional, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Suíça, na terça-feira (19h00), relativo aos oitavos de final do Mundial'2022.

Bruno Fernandes merece ser o novo grande líder da Seleção? "O Bruno é um grande jogador, tem demonstrado ao longo destes anos. Já conheço o Bruno, joguei com ele no Sporting. Está a fazer uma excelente temporada no Manchester United e tem ajudado a seleção da forma que nós esperamos, todos os portugueses e todos os colegas do Bruno, como o conhecem. Líderes são todos. O Bruno tem a sua personalidade, tem a sua forma de conviver com o grupo e o grupo está preparado para lidar com o Bruno e com os outros."

Campeonato do Mundo está a correr como o esperado? "Está. O primeiro objetivo de Portugal foi passar a fase de grupos em primeiro lugar e assim o conseguimos. Neste momento está a correr da forma que eu e todos os portugueses queríamos."

Diogo Costa nasceu na Suíça. Sabia? "Não sabia. O Diogo é um excelente guarda-redes. Temos três excelentes guarda-redes, tem jogado o Diogo, podia jogar qualquer um dos outros. Por acaso não sabia que tinha nascido na Suíça."

Quartos de final entre Portugal e Espanha seria algo especial? "Neste momento não faz muito sentido falar da Espanha. Vamos ter um jogo contra a Suíça e estamos focados no jogo que vamos ter com a Suíça."