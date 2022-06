Bernardo Silva questionado sobre o Barcelona: "Logo veremos o que acontece"

Declarações de Bernardo Silva após o triunfo (2-0) de Portugal contra a Chéquia, para a Liga das Nações.

Entendimento com João Cancelo: "Joguei sete anos com ele na formação do Benfica, agora no City já há algum tempo, Seleção... Portanto, é um jogador que conheço bem e tanto hoje como no último jogo funcionou bem. Estamos muito felizes com a vitória."

Exibição: "Estou feliz com a exibição, com a vitória e com a nossa classificação, porque estamos em primeiro no grupo e isso é importante. Posição no meio? É uma posição que conheço muito bem, onde jogo mais frequentemente, onde fiz toda a formação e onde cresci. Mas sempre disse que estou disposto e disponível a jogar onde o treinador ache que é melhor para a equipa. Mas é uma posição de que gosto muito e onde me sinto muito bem."

Alegria no grupo: "É um grupo com muito talento, que está cheio de jovens. Cada vez têm chegado mais e até já me sinto um bocadinho velho e só tenho 27 anos, o que demonstra o quão jovem é esta seleção. As coisas têm corrido bem. O play-off de qualificação para o Mundial correu bem, estes jogos para a Liga das Nações têm sido bons e vamos continuar neste caminho."

Até que ponto o Barcelona o seduz: "Infelizmente, não vou poder responder, porque estou ao serviço da Seleção e super focado no jogo que falta. Quando a época acabar logo veremos o que acontece."

Acabou nos limites: "Quase todos [saíram cansados], porque foi uma época longa e chegar ao fim e ter estes quatro jogos é duro. Mas só falta um jogo, vamos dar o melhor para conseguir os três pontos e tentar acabar estes quatros jogos numa posição muito forte para acabar o grupo em primeiro."