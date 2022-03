Alteração na convocatória: Vitinha chamado para o lugar de Rúben Neves

Médio do FC Porto substitui o jogador do Wolvehampton, lesionado e baixa para Fernando Santos

Vitinha, médio do FC Porto, foi convocado pela primeira vez para a seleção nacional A. O médio rende o lesionado Rúben Neves, baixa para Fernando Santos no play-off de acesso ao Mundial 2022.

Rúben Neves, titular na derrota caseira do Wolvehampton, diante do Leeds, tem uma lesão e não vai poder dar o contributo à Seleção, depois de ser novamente convocado por Fernando Santos.

Portugal, recorde-se, defronta, esta quinta-feira, no Estádio do Dragão, a Turquia no primeiro de, eventualmente, dois jogos decisivos rumo ao próximo Campeonato do Mundo.