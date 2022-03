AEK sonha com Fernando Santos e tem mais um treinador português na lista

Clube grego já foi orientado pelo atual selecionador português.

A imprensa grega deu conta do desejo do AEK de voltar a contratar Fernando Santos, caso o selecionador nacional falhe a qualificação de Portugal para o Mundial e queira voltar ao primeiro clube que treinou naquele país - onde passou, no total, mais de uma década, repartida entre AEK, Panathinaikos, PAOK e seleção.

Santos não é a única opção do AEK, que equaciona outro português para a próxima época: João Henriques, neste momento um treinador livre.