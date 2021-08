Wilson Eduardo anunciado como reforço do Alanyaspor

Wilson Eduardo, novo reforço do Alanyaspor

Extremo de 31 anos assinou um contrato de dois anos com a equipa turca.

O avançado luso-angolano Wilson Eduardo foi anunciado esta segunda-feira como novo reforço do Alanyaspor, da Turquia. O jogador de 31 anos assinou um contrato válido até 2023, com outro ano de opção.

Em 2020/21, Wilson Eduardo anotou três golos em 22 partidas pelo Al-Ain. No Alanyaspor, ele vai ter a companhia dos portugueses Marafona e Daniel Candeias. Wilson, recorde-se, é irmão de João Mário, médio do Benfica.

O internacional angolano foi contratado pelo Al-Ain no ano passado, após terminar o vínculo com o Braga, tendo assinado por duas temporadas com o clube emiradense, que era treinado pelo português Pedro Emanuel.