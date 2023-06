William Carvalho tem proposta do Al Nassr de Ronaldo, mas quer ficar no Bétis

Médio do Bétis poderá ser transferido por uma verba a rondar os 10 milhões de euros, segundo revelam em Espanha. O JOGO sabe que o jogador pretende continuar no Bétis

William Carvalho tem uma proposta do Al Nassr para jogar com Cristiano Ronaldo. A informação é revelada pelo portal Relevo, que dá conta que a mudança pode custar 10 milhões aos cofres do emblema saudita. No entanto, sabe O JOGO, o médio pretende continuar no Bétis, clube com o qual renovou no ano passado até 2026.

Formado no Sporting, o médio rumou em 2018 ao Bétis e tem sido opção regular em Espanha ao longo das últimas cinco temporadas, mas o clube poderá facilitar a saída de modo a conseguir cortar na folha salarial.

De acordo com a mesma fonte, o acordo entre os dois emblemas está numa fase avançada e faltam apenas definir alguns detalhes. Certo é que o jogador assegurará um significativo aumento no salário a aceitar esta proposta que lhe apresenta um contrato válido por duas ou três épocas.

A confirmar-se a mudança para o vice-campeão da Arábia Saudita, onde encontrará o compatriota Cristiano Ronaldo, William juntar-se-á à lista de jogadores que trocaram recentemente o futebol europeu pelo campeonato saudita e que inclui nomes como Benzema ou Kanté.

Com 31 anos, William soma 80 internacionalizações por Portugal.