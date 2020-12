Villas-Boas explica episódio polémico: "Lamento a minha reação"

Em causa o desentendimento com um jornalista após jogo com o Rennes.

André Villas-Boas penitenciou-se esta sexta-feira pelo episódio protagonizado com um jornalista após a derrota com o Rennes. "Lamento a minha reação" disse. "A substância do meu pensamento não muda, mas a forma não foi a correta. Lamento a minha reação, mas os artigos e as palavras duras atingiram-me", explicou, numa conferência onde os jornalistas presentes chegaram a deixar a sala em solidariedade com o companheiro de profissão.

O treinador do Marselha colocou-se no centro de uma grande polémica em França, com a Imprensa a acusá-lo de alegadas ameaças a um jornalista do La Provence na quarta-feira. O jornal já entregou o caso ao sindicato União dos Jornalistas Desportivos em França (UJSF), que está a analisar o sucedido e pede um castigo para o técnico.

Tudo aconteceu após o desaire por 2-1 contra o Rennes. Na conferência de imprensa, o treinador português mostrou descontentamento com um artigo escrito e foi apanhado pelas câmaras a dirigir-se para o jornalista do La Provence com estes termos: "Obrigado. Continua assim, que eu apanho-te. Se tiver hipótese de te apanhar... continua assim que está bem."

Segundo a rádio RMC Sport, o incidente não se ficou por aí e a tensão aumentou no parque de estacionamento. Quando ia para o autocarro da equipa, AVB dirigiu-se ao jornalista, alegadamente, colando a sua cara à dele e terá havido insultos e ameaças, com a RMC Sport a acrescentar que a intervenção do adjunto Ricardo Carvalho foi decisiva para evitar que a situação escalasse.