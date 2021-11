Villas-Boas é apontado como sucessor de Renato Gaúcho no Flamengo

Direção do "Mengão" pretende contratar um treinador estrangeiro para liderar a equipa a partir da próxima temporada brasileira

Em processo de renovação do comando técnico, dada a demissão de Renato Gaúcho na ressaca da final da Taça dos Libertadores, o Flamengo pondera escolher o português André Villas-Boas para ocupar o cargo que pertencera ao homólogo brasileiro.

Essa opção é avançada, esta terça-feira, pelo jornal "Globoesporte". O diário canarinho escreve que o nome do antigo técnico de FC Porto, Tottenham e de Marselha, sem trabalhar desde 2020, está na lista do "Mengão", assim como Jorge Jesus (Benfica).

O "GloboEsporte" refere que a direção do clube brasileiro, finalista da última edição da Taça dos Libertadores, pretende um treinador estrangeiro para liderar o comando técnico da equipa a partir da próxima temporada desportiva no país sul-americano.

Até lá, o Flamengo será orientado, interinamente, por Maurício Souza nas restantes quatro partidas relativos ao Brasileirão, no qual é segundo classificado, com menos 11 pontos do que o líder Atlético Mineiro, no qual joga o ex-FC Porto Hulk.