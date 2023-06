Um treinador português a ganhar força para o banco do Nápoles

De Laurentiis já falou com o técnico português e para o contratar deve pagar 1 M€ à Salernitana.

Paulo Sousa ganhou força nas últimas horas como candidato ao cargo de treinador do Nápoles, campeão italiano que viu Luciano Spalletti anunciar a saída pouco depois de garantido o terceiro scudetto da história dos partenopei.

Segundo vários jornais italianos, depois de excluir o nome de Luis Enrique, que chegou a ser apontado como favorito ao cargo, Aurelio de Laurentiis, dono e presidente do Nápoles, virou as atenções para o treinador português, mesmo tendo dito que teria todo o mês de junho para tomar uma decisão sobre o futuro treinador.

Já o jornalista Gianluca Di Marzio revela que o líder do Nápoles já terá mesmo falado com Paulo Sousa, 52 anos, que relançou a carreira na Salernitana depois de uma passagem pouco feliz pelo Flamengo em 2022. Contratado para salvar o emblema do sul de Itália, rival regional dos napolitanos, da despromoção, Sousa conseguiu atingir o objetivo com um excelente registo de quatro vitórias, nove empates e apenas três derrotas em 16 jornadas, o que deu metade dos pontos da equipa com menos seis partidas.

Segundo o mesmo Di Marzio, caso avance para a contratação de Paulo Sousa o Nápoles terá de indemnizar a Salernitana em 1 M€, o que não seria um problema.