Tiago Dantas foi inscrito pelo Bayern na Bundesliga: "Cabe sempre ao jogador decidir se joga ou não"

Atleta de 20 anos, transferido do Benfica no verão, passa a estar à disposição do técnico Hansi Flick para estrear.

O médio internacional português Tiago Dantas está inscrito na Bundesliga e pronto para fazer a estreia no Bayern. Tudo passa a depender das escolhas do técnico Hansi Flick para os próximos jogos do campeonato alemão.

"Cabe sempre ao próprio jogador decidir se joga ou não e até onde se desenvolve. Temos uma boa equipa, com uma boa profundidade. É importante que ele mostre a sua qualidade em cada treino, para a equipa técnica e também para os seus companheiros", disse o treinador bávaro ao sítio oficial do Bayern.

As declarações foram feitas em conferência de imprensa de antevisão. O Bayern defrontará este domingo o Mainz, sendo essa a primeira oportunidade de Tiago Dantas ser opção na equipa principal do Bayern, ele que passou do Benfica B para a segunda equipa do clube alemão.