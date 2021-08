Terminou o encontro entre Jorge Mendes e a Juventus... com Rúben Neves na conversa

Futuro de Cristiano Ronaldo foi abordado, mas outro português foi tema.

Jorge Mendes esteve esta quinta-feira reunido com com dirigentes da Juventus. O futuro de Cristiano foi o tema oferta em cima da mesa, com o jornal "Gazzetta dello Sport" a assegurar que o agente não apresentou qualquer oferta pelo astro português, apenas de ganhar cada vez mais contornos o interesse do Manchester City.

Ainda assim, e de acordo com o mesmo jornal italiano, outro nome foi tema de conversa entre as partes: Rúben Neves. O clube de Turim estará atento à situação do médio internacional português, podendo Aaron Ramsey, internacional galês, fazer o percurso inverso rumo à equipa mais portuguesa da Premier League.

Rúben Neves, 24 anos, está em Inglaterra desde a época 2017/18, após brilhar pelo FC Porto.