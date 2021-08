Em Espanha garantem que há acordo entre Ronaldo e City e dão pormenores do contrato

De acordo com o AS, Cristiano Ronaldo e Manchester City já chegaram a acordo para a transferência. Resta que os citizens consigam entender-se com a Juventus.

Cristiano Ronaldo e Manchester City já chegaram a um acordo para a mudança do avançado para Inglaterra, adianta o jornal AS, na edição online desta quinta-feira. Segundo o jornal espanhol, o português tento tudo certo para assinar até 2023, a troco de cerca de 15 milhões de euros limpos por época.

Resta, portanto, que o clube inglês consiga entender-se com a Juventus. Os italianos pedem um valor que ronda os 25 milhões de euros, mas os citizens querem um negócio a custo zero, preferindo que haja uma troca de jogadores.

Gabriel Jesus é apontado como o preferido do clube de Turim, mas o City parece mais inclinado a incluir Sterling no negócio.