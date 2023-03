"Ten Hag lidou com o problema Ronaldo e agora tem de lidar com Bruno Fernandes"

Em Inglaterra defendem que o médio português deve deixar de envergar a braçadeira de capitão do United após o comportamento em Liverpool.

Bruno Fernandes, como os companheiros, teve um jogo para esquecer em casa do Liverpool, onde o Manchester United foi goleado (7-0) para a ronda 26 da Premier League. O médio internacional português foi criticado por Gary Neville, antigo jogador dos red devils, mas também por Chris Sutton, avançado inglês que fez carreira entre 1990/91 e 2006/07.

"O Bruno Fernandes empurrou o árbitro assistente. Agiu como se o seu nariz tivesse explodido quando embateu no peito de Ibrahima Konate. Mergulhou para tentar arrancar um penálti a Alisson. Abanou os braços quando o Erik ten Hag não o substituiu. O Bruno Fernandes fez uma das piores atuações que alguma vez vimos de um jogador e, certamente, de um capitão na Premier League", escreveu numa crónica no jornal Daily Mail.

"Não houve nada de profissional no seu comportamento. Mais parecia uma criança petulante e o empurrão que deu no árbitro assistente devia resultar numa suspensão. Lembro-me que o Paolo Di Canio levou 11 jogos em 1998 e não discordaria se o Bruno Fernandes recebesse o mesmo castigo. Isto foi vergonhoso, embaraçoso", prosseguiu, num tom duro.

Sutton defende mesmo que Bruno Fernandes deixe de envergar a braçadeira de capitão. "Independentemente do que se possa pensar de Harry Maguire, o capitão, ele nunca se comportaria desta forma em campo. O Ten Hag lidou com o problema do Cristiano Ronaldo e agora precisa de lidar com o Bruno Fernandes, começando por decidir se ele merece envergar a braçadeira no jogo de quinta-feira, da Liga Europa, com o Bétis. Eu penso que não merece", considerou.