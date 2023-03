Críticas de Gary Neville ao Manchester United e ao português, em particular.

O Manchester United está em estado de choque depois da pesada goleada (7-0) sofrida em casa do Liverpool, para a ronda 26 da Premier League. Uma semana depois de conquistar a Taça da Liga, numa final ganha ao Newcastle, os red devils viveram um dia de pesadelo. As críticas não se fizeram esperar e algumas foram dirigidas a Bruno Fernandes.

"Os primeiros 40 minutos foram, o que eu chamo, uma prestação clássica em Anfield. O Manchester United aguentou a tempestade inicial e parecia que ia conseguir um golo e sair para o intervalo a ganhar. A segunda parte foi uma vergonha, uma confusão, sintetizada naquilo que foi o capitão Bruno Fernandes, uma vergonha por várias ocasiões", apontou Gary Neville, antigo jogador do United e agora comentador.

"Alguns dos comportamentos de Bruno Fernandes foram uma vergonha. Ele ficou parado no círculo central com os braços levantados a dizer: 'Por que razão não sou eu a sair?'", atirou. "Cansei-me de o ver criticar os companheiros com os braços. Queixa-se de toda a gente", rematou.