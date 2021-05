Taça Sul-Americana: António Oliveira em frente no adeus aos relvados de Lucho

Athetico Paranaense garante passagem aos oitavos de final.

O Athletico Paranaense, de António Oliveira, conquistou um lugar nos oitavos de final da Taça Sul-Americana, ao golear em casa o Aucas por 4-0, no dia em que se despediu de Lucho González.

Em encontro da sexta e última jornada do Grupo D, a formação brasileira, que só dependia de si própria para se qualificar, resolveu o encontro na primeira parte, com tentos de Christian (26 minutos) e Abner (35), ambos assistidos por Nikão.

Na segunda parte, Vitinho, aos 67 minutos, e Carlos Eduardo, aos 90+2, ambos com "tiros" de fora da área, sentenciaram, em definitivo, o apuramento do conjunto comandado pelo filho de Toni, ex-jogador e treinador do Benfica, num jogo em que todos os golos serviram para homenagear Lucho.

O encontro ficou marcado pela despedida do argentino, que decidiu colocar um ponto final na carreira, aos 40 anos, num clube que representava desde 2016.

O ex-jogador do FC Porto - clube no qual alinhou entre 2005/06 e 2008/09 e, depois, entre 2011/12 a 2013/14, conquistando seis títulos lusos - entrou de início, como capitão, e saiu aos cinco minutos, substituído por Christian.

Com este triunfo, o conjunto brasileiro terminou o agrupamento no primeiro lugar, único que dava acesso aos oitavos de final, com 15 pontos, contra 10 do Melgar, seis do Aucas e quatro do Metropolitanos. Peruanos e venezuelanos empataram a zero.

Além do Athletico, qualificaram-se para os "oitavos" os argentinos do Rosario (vencedores do Grupo A), Independiente (B) e Arsenal Sarandi (C), os uruguaios do Peñarol (E), os paraguaios do Libertad (F) e os brasileiros do Bragantino (G) e Grêmio (H).

Da Taça dos Libertadores, transitam outras oito equipas, entre as quais o Independiente del Valle, do português Renato Paiva, que ficou no terceiro lugar do Grupo A, atrás do Palmeiras, de Abel Ferreira, e do Defensa y Justicia.

Os equatorianos descem acompanhados de Santos (Brasil), Nacional (Uruguai), Liga de Quito (Equador), Deportivo Táchira (Venezuela), Junior Barranquilla e América de Cali (Colômbia) e Sporting Cristal (Peru).

O sorteio dos oitavos de final da Taça Sul-americana realiza-se na quarta-feira, com os jogos a realizarem-se em julho (13 a 22), depois da Copa América.