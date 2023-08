João Félix estará mais perto do Barcelona e são apontados valores

Cedência do avançado português deverá custar entre sete e oito milhões de euros ao gigante catalão segundo informações recentes.

Assobiado e insultado pelos próprios adeptos no arranque do Atlético de Madrid na LaLiga, em que não saiu do banco de suplentes, João Félix está perto de ver o seu sonho de representar o Barcelona ser concretizado.

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, especialista no mercado, os catalães está em negociações avançadas com os colchoneros para o empréstimo do avançado português, que já declarou durante este mercado o seu amor pelo Barça.

A cedência de João Félix deverá custar entre sete e oito milhões de euros ao Barcelona, faltando saber se irá incluir opção de compra.