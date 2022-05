Renato Paiva despede-se do Independiente: "Acho que nunca chorei tanto como nos últimos dias"

Técnico vai trabalhar, a partir de 1 de junho, no 13.º classificado da I Liga mexicana

De malas prontas e contrato assinado com o Club Léon (México), Renato Paiva despediu-se, no domingo, dos equatorianos do Independiente del Valle. Após o último jogo, o técnico admitiu ter ficado sensibilizado com várias "manifestações de carinho" e atribuiu-lhes mais valor em comparação com o título histórico ganho.

"Serei sempre recordado como o primeiro treinador campeão nacional por este clube, mas todas estas manifestações de carinho de jogadores, diretores, adeptos, pessoas que trabalham no clube todos os dias, a forma como alguns choraram... Acho que não chorei tanto na minha vida como nos últimos dias, creio que é um legado mais importante do que um título", afirmou o técnico, dirigindo palavras de apreço aos familiares presentes em Portugal, pelo que não conteve as lágrimas.

"As manifestações de carinho que senti nestes dias dizem-me que o clube também não se enganou e isso é o que mais me orgulha, o que mais orgulha a minha família que está longe [n.d.r.: fica com lágrimas nos olhos, enquanto é aplaudido]. Desde longe sofreram com a distância, pelos abraços que não podes dar, porque é isto [n.d.r.: pega no telemóvel] que te aproxima da tua família. Mas eles estão orgulhosos e creio que o clube também está", juntou Renato Paiva, à Imprensa local.

Renato Paiva despediu-se do Independiente del Valle, na noite do passado domingo, com um empate (1-1) em visita ao Nueve de Octubre, na 15.ª e última jornada da primeira etapa do campeonato do Equador, no qual o clube defende o título.

O técnico, que cumpria a segunda época no Independiente del Valle, vai prosseguir a carreira no México, conforme O JOGO noticiara em primeira mão, tendo já assinado contrato com o Club Léon, 13.º classificado da I Liga Mexicano, válido até 2024.

Renato Paiva, que iniciará funções em 1 de junho, após ser apresentado oficialmente, terá a quarta experiência na carreira de treinador principal, após orientar as equipas sub-19 e "B" do Benfica e o Independiente del Valle, desde 2021, pelo qual fez história ao conduzi-lo ao primeiro título de campeão equatoriano.