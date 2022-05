Renato Paiva vai deixar o Independiente del Valle e abraçar um novo desafio

Club Léon será a próxima equipa a ser orientada pelo técnico ex-Benfica

A carreira de Renato Paiva vai prosseguir no México. O treinador, que cumpre a segunda época do Independiente del Valle, vai assumir, sabe O JOGO, o comando do Club Léon, 13.º classificado do principal campeonato mexicano.

Renato Paiva, que deixará a equipa equatoriana no final deste mês, vai assinar um contrato com o Club Léon válido para os próximos dois anos. A oficialização da contratação deverá ocorrer antes do término de maio.

O técnico terá, assim, a terceira experiência na carreira, após orientar as equipas sub-19 e B do Benfica e o Independiente del Valle, desde 2021, ao serviço do qual fez história ao orientar o clube ao primeiro título de campeão do Equador.

