Rafael Leão: notícia em Espanha fala de um negócio que pode custar 70 milhões

Equipa do Real Madrid está concentrada no Liverpool, mas Florentino Pérez já pensa no jogador do Milan para "esquecer" Mbappé.

Numa rápida resposta à nega de Mbappé, que renovou com o PSG, o Real Madrid equaciona contratar Rafael Leão, avançado português campeão pelo Milan e eleito o melhor jogador da Serie A.

De acordo com o site "Don Balón", entre os preparativos para a final da Liga dos Campeões de sábado ante o Liverpool, este é um dossiê que o presidente Florentino Pérez pretenderá acelerar, num negócio que poderia custar cerca de 70 milhões de euros.

Na quinta-feira, o dirigente seguirá na comitiva merengue para Paris, palco da final e local onde o Real ambiciona conquistar o 14.º troféu europeu.