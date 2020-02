Presidente mantém confiança e Jesualdo está seguro no comando do Santos

Jesualdo Ferreira está seguro no comando técnico do Santos

Numa luta interna pelo poder em ano de eleições, José Carlos Peres mantém a sua convicção e o Professor vai continuar à frente da equipa. Clássico com o Palmeiras é importante mas não é decisivo

Jesualdo Ferreira está seguro no comando do Santos, sabe O JOGO. De acordo com as informações recolhidas, o futuro do treinador português não está para já em causa, apesar do ambiente de "guerra pelo poder" que o clube atravessa.

Segundo O JOGO apurou, o presidente José Carlos Peres mantém a confiança no Professor, resistindo à pressão de alguns membros do Comité de Gestão, que lhe pediram para equacionar a rescisão do contrato entre as partes. Uma versão veiculada pela Imprensa brasileira, na sequência do desaire de sábado com o Ituano (2-0), para o campeonato estadual de São Paulo. Apesar desse resultado, o técnico português vê o Santos liderar isolado o Grupo A do Paulistão.

Eleito em 2017, o mandato de José Carlos Peres expira no fim deste ano e em dezembro há eleições. Por essa altura, curiosamente, expira o contrato de Jesualdo Ferreira, que aceitou o desafio de pegar num Santos envolto em problemas financeiros, o que levou o clube a não conseguir formar um plantel suficientemente forte para lutar contra gigantes como Corinthians e Palmeiras.

Este último é o adversário do próximo sábado, um clássico do Paulistão e do futebol brasileiro, importante para aliviar a pressão sobre Jesualdo Ferreira, mas não decisivo para o seu futuro. Aliás, tal como o da equipa técnica que lidera e que contempla outros portugueses, como os adjuntos Rui Águas, António Oliveira e Daniel Gonçalves, o preparador físico José Pedro Pinto e o observador Pedro Bouças. No total, uma eventual indemnização situar-se-ia entre os 1,6 M€ e os 2,7 M€, verba considerada elevada pelo Santos.