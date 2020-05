Presidente do Marselha sobre continuidade de Villas-Boas: "Ouvi-o dizer que tem dúvidas"

A saída do diretor desportivo Zubizarreta, um grande 'aliado' de Villas-Boas no Marselha, pode colocar em risco a continuidade do treinador. Jacques-Henri Eyraud, presidente dos marselheses, quer ficar com o português, mas não garante que isso aconteça.

Jacques-Henri Eyraud, presidente do Marselha, não garante a continuidade de André Villas-Boas no comando técnico da equipa, um dia depois da saída do diretor desportivo Andoni Zubizarreta, dirigente que tinha uma relação muito próxima com o português dentro do clube.

O líder do emblem de Vélodrome deixou claro que espera manter Villas-Boas "por muito tempo", mas sem garantir que isso vá acontecer. "Ouvi o André a mencionar que tem dúvidas da sua continuidade no Marselha depois da saída do Andoni Zubizrreta. Será a decisão dele. Se ele puser a relação com o Zubizarreta à frente de tudo, à frente da relação com os jogadores e com os adeptos, que querem que eu vos diga?", explicou Jacques-Henri Eyraud citado pela RMC Sport.

"Estivemos reunidos, discutimos este assunto e para mim é claro. O André Villas-Boas é o treinador do Marselha e será por muitos anos, espero eu. Espero que ele fique. Mas ele não disse que vai ficar. E também estamos a lidar com a questão do fairplay financeiro. É uma incerteza", refletiu o presidente do Marselha.

Recorde-se que o ex-FC Porto tem contrato até 2021 com o conjunto francês.