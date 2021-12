Pedro Martins volta a ser considerado treinador do ano na Grécia

Pelo segundo ano consecutivo, o português Pedro Martins foi distinguido na Grécia.

O português Pedro Martins foi eleito treinador do ano na Grécia pela segunda vez consecutiva. O técnico do Olympiacos posou com o troféu e, nas redes sociais, deixou alguns agradecimentos.

"Quero partilhar este prémio de Treinador do Ano da Grécia com todos os meus jogadores, staff, família Olympiacos e adeptos", escreveu no Instagram.

Pedro Martins, de 51 anos, está no Olympiacos há quatro temporadas. Já ganhou dois campeonatos e uma Taça da Grécia.