Pedro Martins interessa a clube da Premier League

O atual 17.º classificado da Premier League já iniciou contactos exploratórios com o técnico português, que dirige o Al Gharafa.

Pedro Martins é um dos candidatos a ocupar o banco do Leeds no que resta da temporada. De acordo com o que O JOGO apurou, o 17.º classificado da Premier League já iniciou contactos exploratórios com o treinador português, que agarrou no projeto dos cataris do Al Gharafa no passado mês de novembro.

As conversações estão, assim, numa fase inicial e é expectável que a Direção dos whites entreviste outros candidatos num processo que tem sido complexo.

Isto porque, escreve a Imprensa inglesa, Iraola (Rayo), Slot (Feyenoord), Raúl (Castilla) e Gallardo (sem clube) recusaram o cargo deixado vago pela saída de Jesse Marsch, que poucos dias após o fim do seu ciclo no Leeds, terá tudo acertado para tornar-se o próximo treinador do Southampton.