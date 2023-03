Paulo Bento apontado a seleção que esteve no Mundial

Treinador português deixou a Coreia do Sul após o Mundial do Catar e estará na lista do Equador

Segundo informação revelada pelo jornal Olé, Paulo Bento é um dos nomes em carteira para orientar o Equador.

O treinador português deixou a Coreia do Sul após o Mundial do Catar e estará, assim, na mira de outra seleção que esteve no grande certame.

Gustavo Alfaro trocou o Boca Juniors pela seleção do Equador em 2020 e saiu após o Mundial. O Equador tentou contratar Ricardo Gareca, mas este preferiu o Vélez Sarsfield.

Segundo o Olé, Paulo Bento concorre com Sebastián Beccacece e Guilhermo Almada.