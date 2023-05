Os contornos do negócio Rúben Neves: Barcelona não paga um cêntimo

Rúben Neves com a camisola do Wolverhampton

Médio português deve rumar a Espanha na próxima temporada.

A saída de Rúben Neves do Wolverhampton, no final da atual temporada, ganha cada vez mais força, sobretudo depois da aparente despedida do médio português após o empate a um golo com o Everton, sábado passado, e do desejo que manifestou ter de disputar a Champions.

O Barcelona surge como o destino provável e o jornal Sport fornece alguns detalhes sobre o acordo, falando de um contrato de quatro épocas com o internacional português. Segundo a publicação, o clube catalão não irá pagar um cêntimo pelo ex-FC Porto, numa operação desenhada pelo agente Jorge Mendes: o Wolverhampton paga 30 milhões de euros, mais o passe de Neves, para garantir Ansu Fati. O jovem internacional espanhol ainda não terá dado o "sim" à mudança e esse é, como se percebe, um ponto fulcral. Caso recuse, outros nomes podem ser colocados em cima da mesa.

Rúben Neves, 26 anos, está no futebol inglês desde a época 2017/18.