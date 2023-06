Oficial: Ricardo Sá Pinto está de regresso à Europa

Técnico português é o novo líder do Apoel, do Chipre. Para trás fica uma experiência de um ano no Irão

Ricardo Sá Pinto é o novo treinador do Apoel, anunciou o clube cipriota, esta quinta-feira.

O técnico português, de 50 anos, está de regresso ao futebol europeu, depois de uma passagem pelo Irão.

O Apoel terminou o último campeonato cipriota no segundo lugar. A equipa de Nicósia ficou-se ainda pelos quartos da taça do país e pela fase de qualificação da Conference League.