Oficial: José Boto é o novo diretor-desportivo do PAOK

José Boto, novo diretor-desportivo do PAOK

Antigo scout do Benfica abraça um novo projeto, depois de terminada a aventura no Shakhtar Donetsk

Está confirmada a notícia dada por O Jogo. José Boto, antigo scout do Benfica, é o novo diretor-desportivo do PAOK.

Nas redes sociais, o clube grego anunciou a chegada do português de 56 anos, que passou as últimas três épocas no Shakhtar Donetsk.