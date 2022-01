Oficial: João Pedro Sousa vai comandar os sauditas do Al-Raed

Antigo técnico axadrezado rubricou um contrato válido até meados de 2023

Cerca de dois meses após deixar o comando do Boavista, o treinador João Pedro Sousa vai prosseguir a carreira a orientar o Al-Raed, clube da principal divisão da Arábia Saudita, que anunciou, esta quarta-feira, a contratação do técnico.

João Pedro Sousa, que se disse sentir, via rede social Twitter, "homenageado esta oportunidade de treinar um clube com muita história e tradição", assinou um contrato válido até meados de 2023 (uma temporada e meia).

O técnico de 50 anos prometeu "profissionalismo, honestidade e resiliência" à frente da equipa saudita", considerando que "estes pilares nos levarão a ter uma equipa competitiva que deixará os nossos adeptos orgulhosos", acrescentou.

Sousa saíra, em 30 de novembro de 2021, do Boavista, ao receber uma proposta financeira "irrecusável" por parte do Al-Raed, mas o clube árabe, porém, não conseguiu acordar a rescisão com o então treinador Pablo Machín.

A ligação entre as partes esteve, entretanto, em risco de não ser concretizada, tal o arrastar do processo de contratação de João Pedro Sousa, mas a recente prestação insatisfatória do Al-Raed na liga - duas vitórias nos últimos sete jogos - forçou a demissão do treinador espanhol, abrindo caminho ao homólogo português.

João Pedro Sousa vai orientar o compatriota Éder, marcador na final do Euro'2016, Christian Atsu (ex-FC Porto), Henrique (ex-Sporting) e René Santos (ex-Marítimo). Será a primeira experiência, fora de portas, como treinador principal.