Novo diretor desportivo do Sevilha falou sobre Rony: "Seria absurdo"

Internacional português esteve emprestado durante as últimas três temporadas

Rony Lopes, emprestado pelo Sevilha nas últimas três temporadas a Nice, Olympiacos e a Troyes, vai ter uma oportunidade para se mostrar ao treinador dos andaluzes nesta pré temporada.

"Seria absurdo não lhes dar uma oportunidade. Não é a mesma coisa ver um vídeo de uma jogada no Feyenoord do que vê-los no dia-a-dia. Tanto Mendilibar como a sua equipa técnica estão entusiasmados por poderem ver estes jogadores", afirmou Víctor Orta, novo diretor desportivo dos andaluzes, em declarações aos jornalistas.

Leia também Ciclismo Daniel Silva, que fez pódio na Volta a Portugal, suspenso por oito anos Segundo a lista de sanções disciplinares da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), esta quinta-feira atualizada, o castigo de Daniel Silva vigora entre 05 de julho de 2023 e 04 de julho de 2031

Sobre Fernando e Rakitic, Orta garantiu que ao Sevilha ainda não chegou qualquer proposta por parte de clubes da Arábia Saudita.