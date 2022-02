Notícia no Brasil: Botafogo está em negociações com Luís Castro

Luís Castro, treinador do Al Duhail

Técnico do Al Duhail é o "favorito" para suceder a Enderson Moreira e agrada ao investidor John Textor. Rescisão com o emblema catari depende de pagamento de uma cláusula

Luís Castro tem a oportunidade de prosseguir a carreira no Brasil. O pretendente é o Botafogo, clube do Brasileirão a disputar, por agora, o campeonato carioca, que está, segundo o "Globo Esporte", em "conversas avançadas" com o treinador.

A opção pelo técnico do Al Duhail, tido como o "favorito" para suceder a Enderson Moreira no comando do emblema do Rio de Janeiro, agrada, detalha o mesmo jornal, ao investidor norte-americano John Textor.

O eventual desfecho bem sucedido deverá ocorrer brevemente. De acordo com o "Globo Esporte", a direção do Botafogo pretende anunciar o novo treinador do plantel até ao fim da próxima semana de fevereiro.

Além do entendimento com Luís Castro, o Botafogo necessitará igualmente de convencer os responsáveis do Al Duhail (I Liga catari) a libertarem o treinador, protegido por uma cláusula de rescisão de um milhão de euros.