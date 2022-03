"No Mónaco, brincávamos muito com o Bernardo Silva, porque ele usava roupas de velho"

O ex-Mónaco Jemerson fala de Bernardo Silva como um espetacular jogador, que também dá nas vistas na forma como se veste.

Jemerson, defesa-central do Metz, foi colega de equipa de Bernardo Silva no Mónaco, nos tempos de Leonardo Jardim, e o brasileiro só tem elogios a fazer ao internacional português. Pelo menos no que ao futebol diz respeito, porque quando se fala de moda... a conversa é outra.

"O Bernardo já era muito diferenciado no Mónaco. Nos treinos, era muito difícil marcá-lo. Ele driblava, quando achavas que ias ganhar a bola, ele arranjava maneira de ficar com ele, porque finalizava muito bem ou passava. Além disso, é muito bom taticamente. Tem uma visão de jogo incrível, é muito habilidoso e dá tudo pela equipa. Embora seja um craque, ajuda a defender. Tem uma resistência física muito grande... É baixinho e magrinho, mas é muito resistente. Era um dos jogadores que mais corria na nossa equipa", elogiou em declarações à ESPN.

"Ele é uma pessoa muito porreira. O pessoal brincava muito com ele, dizia que ele usava roupas de velho. Aparecia sempre com umas camisas que não tinham nada a ver [fora de moda]. A malta gozava muito com ele", brincou Jemerson.

Esta opinião é corroborada por Gundogan, médio do Manchester City. "O Bernardo sofre de bullying de toda a equipa, porque a maioria dos jogadores dizem que ele se veste como se tivesse 40 ou 50 anos. Ou até mesmo com um avô. Mas isso só mostra que toda a gente se dá bem com ele. Não conheço ninguém no mundo que não goste do Bernardo", afirmou à ESPN.