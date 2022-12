Natal amargo para Jesus: Crespo é expulso, Fenerbahçe perde e tem liderança em risco

Derrota em casa do Trabzonspor por dois golos sem resposta.

O Fenerbahçe foi este sábado derrotado em casa do Trabzonspor, por 2-0, jogo da ronda 15 do campeonato turco. Os golos do encontro foram marcados pelo uruguaio Maxi Gómez, ao minuto 61, e o egípcio Trezeguet, no 11.º minuto de descontos.

A tarefa da equipa orientada por Jorge Jesus complicou-se quando, aos 57', o português Miguel Crespo foi expulso por acumulação de amarelos.

Com este desaire, o Fenerbahçe pode ser ultrapassado na liderança da prova pelo Galatasaray, que tem menos dois pontos e recebe o Istanbulspor no domingo.