Treinador português está sem treinar desde 2020/21 quando abandonou o leme do Rio Ave.

De acordo com relatos na imprensa de Marrocos, Miguel Cardoso está muito perto de se tornar o próximo treinador do Raja Casablanca, clube que ocupa, atualmente, o sexto lugar daquele campeonato, com quatro jornadas para o final.

O treinador português, de 51 anos, está livre no mercado. Deixou o Rio Ave em 2020/21 e não voltou a treinar desde então.

Passou antes por AEK, Celta de Vigo e Nantes.