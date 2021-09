Max choca com Domingos Duarte, defende penálti e ambos saem lesionados pouco depois

A eventual gravidade das lesões é ainda desconhecida ou incerta, mas, a confirmar-se, a dupla, internacional portuguesa, poderá ficar arredada das contas do selecionador Fernando Santos

Titular no Granada, esta segunda-feira, na visita ao Celta, em Vigo, com quem perdeu por 1-0, Luís Maximiano tornou-se, momentaneamente, o herói da equipa forasteira, ao defender um penálti, logo após ter chocado violentamente com Domingos Duarte.

O guardião, que aos 72' colidiu com o compatriota e internacional português na sequência de um lance de ataque galego - originado o castigo máximo -, decidiu, atordoado e heroicamente, permanecer em campo para impedir o desbloquear temporário do marcador.

Em jogo da sétima ronda da La Liga, num frente-a-frente com o internacional espanhol Iago Aspas, do qual distava 11 metros, Max adivinhou o lado escolhido pelo avançado e impediu a entrada da bola, com uma palmada única. Assim que se reergueu no relvado, o guarda-redes evidenciou sentir dores no músculo da perna direita.

Recuperado momentaneamente, Max, assim como o colega Domingos Duarte, permaneceram mais uns minutos, sendo substituídos aos 77', por mazelas sofridas no choque, minutos antes. Como se não bastasse essa infelicidade, aos 96' viram o Granada sofrer o golo de Denis Suárez e, com ele, o consumar da derrota.

A eventual gravidade das lesões é ainda desconhecida ou incerta, mas, a confirmar-se, a dupla, internacional portuguesa, poderá ficar arredada das contas do selecionador Fernando Santos, que vai fazer, dentro de dias, a convocatória para a qualificação do Mundial.