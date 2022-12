Manchester City oferece o dobro a Rafael Leão

Salário de 12 M€ faz balançar o avançado luso, pelo qual o AC Milan não abdica de receber 100 M€.

Perante o impasse nas negociações entre AC Milan e Rafael Leão para a renovação de um contrato válido até 2024, o Manchester City entrou em cena com uma proposta que promete fazer balançar a continuidade do internacional português no campeão italiano.

De acordo com o portal "TuttomercatoWeb", o detentor da Premier League terá feito chegar ao pai de Rafael Leão uma proposta com um salário anual de 12 milhões de euros, montante que representa sensivelmente o dobro em relação à última oferta do AC Milan para a extensão do vínculo. Os valores em cima da mesa seduzem o jogador que, recorde-se, tem parte do ordenado penhorado para liquidar a dívida de 20 M€ ao Sporting por rescisão unilateral de contrato.

Recentemente, a estrutura de futebol rossonera já deu conta do desejo de segurar o avançado, mas tanto o diretor-desportivo Paolo Maldini como o diretor-geral Ricky Massara insistiram que não vão perder a cabeça nas negociações com Leão. Caso não se chegue a um acordo, o AC Milan não abdica de receber, pelo menos, 100 M€ pelo MVP da Serie A em 2021/22.