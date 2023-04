Luís Castro vence Renato Paiva e Botafogo partilha liderança do Brasileirão

O Bahia, por outro lado, ainda espera pelo primeiro ponto no campeonato brasileiro.

O Botafogo, treinado por Luís Castro, venceu por 2-1 na madrugada desta terça-feira em casa do Bahia, orientado por Renato Paiva, seguindo na liderança partilhada do Brasileirão à segunda jornada.

Aos 29 minutos, Júnior Santos abriu o marcador para o "Fogão", assistido pelo ex-FC Porto e V. Guimarães Tiquinho Soares, sendo que Vítor Jacaré restitiui a igualdades ainda antes do intervalo (42').

Na segunda parte, o golo da vitória do Botafogo chegou aos 78 minutos, por intermédio de Tchê Tchê, com o emblema do Rio de Janeiro a seguir no topo do Brasileirão, somando os mesmos seis pontos do que o Fluminense.

Já o Bahia segue nas últimas posições do campeonato, juntamente com o Coritiba e o América Mineiro, após ter sido derrotado nas primeiras duas jornadas.