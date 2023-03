Luís Castro recebe voto de confiança, pelo menos por mais um jogo

Direção do Botafogo reuniu e decidiu manter o técnico. Jogo com o Brasiliense será decisivo

Os resultados negativos e a derrota desta semana contra a Portuguesa deixaram Luís Castro em maus lençóis no Botafogo. No entanto, a Direção do clube reuniu esta sexta-feira para avaliar a continuidade do treinador português e decidiu mantê-lo no cargo, pelo menos até ao jogo com o Brasiliense, da próxima semana.

Trata-se de um voto de confiança, mas o estatuto do técnico e a sua posição continuam fragilizados internamente.

A partida com o Brasiliense será decisiva para o futuro de Luís Castro.

O voto de confiança é entendido pela Imprensa brasileira como sinal de que a Direção não responsabiliza totalmente o técnico pelos maus resultados. Esta sexta-feira Luís Castro deu o treino e recebeu a informação de que se manterá no cargo, abordando o momento da equipa com o plantel.