Luís Castro comenta interesse do Al Nassr: "Estou focado no Botafogo"

O JOGO confirmou que existiu uma sondagem para avaliar o possível interesse de Luís Castro e apresentar também o projeto do clube saudita, que disputa uma Liga que começa a atrair cada vez mais jogadores de nomeada após a mudança de CR7.

Luís Castro, que orienta os brasileiros do Botafogo, comentou este domingo o interesse do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, nos seus serviços, após O JOGO ter confirmado a existência de uma sondagem do clube saudita para avaliar a vontade do treinador português em rumar àquele campeonato.

"Não vou fazer comentários a esse respeito. Eu mesmo resolvo estas situações de vida. Quero paz. Estou focado no Botafogo e o meu caminho neste momento é o Botafogo", referiu, em declarações à ESPN.

Na liderança do Brasileirão, à frente do Palmeiras de Abel Ferreira, Luís Castro mostra-se desta forma concentrado em comandar o Botafogo, mas segundo apurou o nosso jornal, a entrada em cena do Al Nassr será tida em conta.

Para já, o clube detido pelo empresário norte-americano John Textor pretende também responder ao interesse de vários clubes e blindar o treinador, apontando à renovação de contrato, uma vez que o seu vínculo atual expira em 2024.