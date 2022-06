Luís Campos tenta fechar avançado para o PSG, mas 35 milhões não chegam

PSG terá apresentado uma proposta por Scamacca, mas o Sassuolo só aceita ceder com 50 milhões em cima da mesa.

Oficializado recentemente como conselheiro para o futebol do PSG e encarregue pela organização, recrutamento e desempenho da equipa, Luís Campos está a trabalhar no reforço do plantel dos parisienses e um dos nomes em cima da mesa é Gianluca Scamacca.

De acordo com a Sky Itália, o avançado do Sassuolo é encarado como solução prioritária para o ataque, até porque Icardi é apontado à saída devido ao rendimento abaixo do expectável e salário elevado. As negociações pelo atacante italiano já foram iniciadas e o PSG terá acenado com uma proposta de 35 milhões de euros, conjugados com possibilidade de subir o montante em função de objetivos. Todavia, este valor não satisfaz as pretensões dos responsáveis do Sassuolo, apenas dispostos a libertar Scamacca por 50 milhões de euros.

Sexto melhor marcador da Serie A, com 16 golos, naquela que foi a melhor temporada do avançado de 23 anos, o Sassuolo não está disposto a facilitar por um ativo que nas épocas anteriores esteve cedido a Génova, Ascoli e Zwolle.

Com outros emblemas interessados, o PSG terá de elevar a fasquia, até porque recentemente o Sassuolo terá recusado uma oferta de 40 milhões de euros por um dos jogadores mais talentosos da nova geração do futebol italiano.

À margem dos reforços, o dossiê do futuro treinador do PSG continua por fechar. Sendo previsível que a saída de Mauricio Pochettino será oficializada em breve, alcançado um acordo para a rescisão de contrato. Também ontem, Massimiliano Allegri foi apontado como possível sucessor de Pocchetino. O treinador da Juventus terá conversado com Luís Campos e declinado o convite para rumar a França, mantendo-se ao leme da Vecchia Signora.