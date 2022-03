Luís Campos já trabalha como consultor no Celta de Vigo

O jornal A Marca revelou este sábado que Luís Campos já trabalha como consultor externo no Celta de Vigo

Apesar de o Celta de Vigo nunca ter chegado a oficializar a vinda do ex-diretor desportivo do Lille e do Mónaco, o jornal espanhol garante que Luís Campos assinou esta semana e já começou a atuar como consultor externo no clube.

Segundo a fonte, o português já trabalha no Celta há várias semanas, tendo elaborado relatórios sobre qual o melhor perfil para o plantel do décimo classificado da LaLiga. A presença de Campos no quotidiano do clube não será a mais alta, mas o dirigente terá um peso significativo na tomada de decisões do emblema, auxiliando ainda no processo de modernização da secretaria.

A conselho do português, o Celta de Vigo contratou ainda Juan Carlos Calero, que nas últimas épocas trabalhou na Academia Andrés Iniesta, no Japão.