Lucho defende Jesualdo: "No Brasil é complicado, um treinador estrangeiro tem de dar certo no imediato"

Lucho Gonzalez, futebolista do Atlético Paranaense, que trabalhou entre 2006 e 2009 no FC Porto com Jesualdo Ferreira, não tem dúvidas que o treinador português tem muito a dar à equipa do Santos, formação brasileira que o técnico português dirige desde janeiro de 2020.

"O histórico de Jesualdo a trabalhar com jovens vai ajudar o Santos. O Santos tem muitos jogadores de base e esta parceria vai dar certo", vaticina o médio argentino que, tal como Falcao, por exemplo, sempre disse ter aprendido imenso com o professor.

Contactado por O JOGO, Lucho comentou as críticas que já foram feitas a Jesualdo neste início de temporada do futebol brasileiro: "As coisas de início não começaram tão bem como ele esperaria. Mas no Brasil é complicado. E a imprensa, quando chega um treinador estrangeiro acha que tem que dar certo no imediato. E até com Jesus isso demorou a acontecer", disse.

"Jesualdo vai fazer muito bem ao Santos e aos jogadores, especialmente aos mais jovens. Vai ensinar-lhes conceitos sobre futebol que muitas vezes no Brasil não são treinados nem ensinados. Se a diretoria lhe der tempo para trabalhar no projeto dele, não tenho nenhuma desconfiança, no final vai dar certo", afirma convicto Lucho González.

O argentino é perentório: "Jesualdo é muito experiente e pode ajudar muito o clube. Em cada conferência de imprensa deixa muitas coisas boas quando responde aos jornalistas e isso também serve de aprendizagem à Imprensa local, que está habituada a outras coisas. Acham que quando alguém vem de fora tem logo de ganhar. Mudar as mentalidades leva tempo", disse Lucho a O JOGO.