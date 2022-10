Jota regressa de lesão, conquista um penálti e marca na vitória do Celtic

Português entrou a 10 minutos do final, mas ainda a tempo de ser protagonista no triunfo por 0-3 no terreno do Livingston

Não podia ter pedido um melhor regresso à competição. Jota, extremo português, voltou após lesão e marcou no triunfo folgado do Celtic na casa do Livingston, por 0-3.

Apesar de só ter sido lançado aos 80 minutos, o português ganhou uma grande penalidade, que Giakoumakis desperdiçou, fechando o marcador ao minuto 87 e juntando-se na ficha dos goleadores a Furuhashi e a Taylor.

Com este resultado, o Celtic recuperou a vantagem de quatro pontos face ao segundo classificado e grande rival Rangers.