Notícia em França: Jorge Mendes propôs João Félix ao PSG, mas levou uma nega

Campeão francês sem interesse na contratação do internacional português.

O jornal francês L'Équipe publicou este sábado um artigo inteiramente dedicado a Jorge Mendes, em que é salientado o esforço que o agente português tem feito nos últimos mercados para fortalecer a relação com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.

Nesse âmbito, Mendes terá aproveitado para propôr João Félix ao campeão francês, que recusou a possibilidade de o contratar devido a estar focado noutros alvos definidos pelo treinador Luis Enrique.

De acordo com o jornal AS, o avançado português, que voltou ao Atlético de Madrid após um breve empréstimo ao Chelsea, tendo demonstrado sinais de insatisfação no clube, via com bons olhos uma mudança para o Barcelona, mas a atual débil situação financeira dos catalães não a permite.