Jorge Jesus lamenta divulgação, mas não nega conteúdo: "Foi isso que eu disse"

O português Jorge Jesus afirmou que quer voltar a orientar o Flamengo e disse, inclusive, que vai esperar até ao dia 20 de maio para receber uma proposta do clube brasileiro.

A publicação de alguns momentos da conversa de Jorge Jesus com um grupo de amigos, enquanto assistiam Talleres-Flamengo pela Libertadores, em casa de Kleber Leite, ex-presidente do Fla, deixou o ex-treinador incomodado. A nova informação é avançada pelo site Globoesporte, citando "amigos próximos" do treinador português.

Na mesma notícia, é revelado também que Jesus não nega o teor das frases que surgiram esta quinta-feira no portal brasileiro UOL, lamentando, todavia, que as mesmas possam prejudicar as negociações que tem vindo a manter com o Fenerbahçe, da Turquia.

Segundo Jorge Jesus, esclarece o Globoesporte, o que aconteceu em casa de Kleber Leite não foi uma entrevista. ""Neste jantar, perguntaram-me se eu voltaria para o Flamengo. Eu apenas disse que preciso resolver a minha vida até ao dia 20. Isso apareceu na comunicação social. E eu não posso estar a justificar-me. Mas foi isso que eu disse".